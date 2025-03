Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch die Niederlage wurde das Kommando- und Kontrollsystem der Einheiten der 98. Luftlandedivision gestört.

Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte haben am Montag einen Präzisionsangriff auf den Gefechtsstand der 98. Garde-Luftlandedivision der russischen Streitkräfte in der Ortschaft Kalinina in der Region Donezk durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Dienstag, den 4. März mit.

„Infolge der Niederlage wurde das Kontrollsystem der Besatzungstruppen verletzt, was die Koordinierung der Aktionen der Militäreinheiten (Untereinheiten) der Luftlandedivision erheblich erschwerte“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Operation ein weiterer Schritt zur Zerstörung des militärischen Potentials des Aggressors und zur Befreiung des ukrainischen Landes ist.

Zuvor war bekannt geworden, dass das ukrainische Militär eine Reihe wichtiger Einrichtungen auf dem Territorium der Russischen Föderation angegriffen hat. Dabei handelt es sich um die Raffinerie in der Region Samara, die Ölpumpinfrastruktur in der Region Rostow und andere Ziele.

Erinnern Sie sich, am 3. März wurde in Russland über Explosionen in der Ölraffinerie in Ufa berichtet. Zuvor hatten die Anwohner die Geräusche einer Drohne gehört.