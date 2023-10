Die ukrainischen Streitkräfte haben mitgeteilt, wann die ukrainischen Piloten auf echte F-16 umsteigen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Piloten werden bald von Flugsimulatoren auf echte F-16-Kampfjets umsteigen, die von Ausbildern begleitet werden. Das hat der Sprecher des Kommandos der Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in einer Sendung des Fernsehsenders Wir sind die Ukraine angekündigt.

Die ukrainischen Piloten haben ihre „Hausaufgaben“ gemacht und befinden sich nun in der „Phase der Übertragung“.

„Wir erwarten, dass die erste Gruppe von Piloten, die heute an Simulatoren, Flugsimulatoren, die das Cockpit des Flugzeugs vollständig nachbilden, lernen, bereits mit einem Ausbilder in einem echten F-16-Kampftrainer sitzen wird. Das sollte in naher Zukunft geschehen“, fügte er hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, sagte, dass sich die Situation auf dem Schlachtfeld dramatisch verändern könnte, sobald die Ukraine F-16 Kampfjets erhält.