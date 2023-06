Danilow: Die Krim wird wegen der Sprengung des Wasserkraftwerks ohne Wasser bleiben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wasserversorgung der vorübergehend besetzten Krim wird aufgrund der Explosion des Wasserkraftwerks Kachowka in naher Zukunft physisch unmöglich werden. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, in einem Fernsehmarathon.

„Die Tat, die Russland begangen hat, wird in naher Zukunft die Möglichkeit der Wasserversorgung der Krim von vornherein ausschließen. In den nächsten drei, fünf, zehn Jahren, bis dieser Damm wieder aufgebaut ist, wird die Wasserversorgung der Krim einfach physisch unmöglich sein“, sagte er.

In der überschwemmten Zone befinden sich etwa 80 Siedlungen. Die Bevölkerung wird derzeit evakuiert. Insgesamt befinden sich 16.000 Menschen in der kritischen Zone am rechten Dnjepr-Ufer.

Der ukrainische Geheimdienst hat Beweise dafür, dass die Russen den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka kontrolliert gesprengt haben. Das Verteidigungsministerium stellte fest, dass die russischen Angreifer das Wasserkraftwerk zweimal passierten, bevor sie es in die Luft jagten.

Russland wies die Anschuldigungen gegen das russische Militär erwartungsgemäß zurück und beschuldigte die Ukraine der „vorsätzlichen Sabotage“.