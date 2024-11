Die ukrainischen Streitkräfte haben die Verluste der Russischen Föderation für diese Woche genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

69 Panzer; 168 gepanzerte Kampffahrzeuge; 265 Artilleriesysteme; 4 Mehrfachraketenwerfer; 10 Flugabwehranlagen; 600 Fahrzeuge; 42 Spezialfahrzeuge wurden zerstört.

In einer Woche, vom 27. Oktober bis zum 3. November, verlor die Russische Föderation 10.050 Militärangehörige in dem Krieg. Die Angreifer verloren außerdem 1.550 Einheiten an Waffen und Ausrüstung. Dies berichtete der Kommandeur der Bodentruppen Alexander Pawljuk.

Den Streitkräften der Ukraine gelang es, 69 Panzer, 168 gepanzerte Kampffahrzeuge, 265 Artilleriesysteme, 4 Mehrfachraketenwerfer, 10 Flugabwehranlagen, 600 Kraftfahrzeuge und 42 Spezialfahrzeuge zu zerstören.

Außerdem zerstörten die ukrainischen Verteidiger vier feindliche Raketen und 388 Drohnen.

Zur Erinnerung: Das ukrainische Militär hat im Laufe des Tages 1.410 russische Angreifer vernichtet. Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 03.11.24 beliefen sich vorläufig auf etwa 699.090 Menschen.