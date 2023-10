Die ukrainischen Streitkräfte haben die Verluste der Russischen Föderation in der Richtung Tavriyskiy bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 28. Oktober, haben ukrainische Soldaten weitere 489 Eindringlinge in der Richtung Tavriyskiy vernichtet. 13 Soldaten der Russischen Föderation beschlossen, sich als Gefangene zu ergeben. Darüber berichtet das Pressezentrum der Verteidigungskräfte der Tauriden-Richtung.

Außerdem wurden 25 Einheiten der militärischen Ausrüstung des Feindes zerstört, darunter 8 Panzer, 3 BBMs, 10 UAVs, 4 Fahrzeuge und 5 Munitionsdepots.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen in der Richtung Tawritschesk sieben Luftangriffe, 51 militärische Zusammenstöße und 759 Artilleriebeschüsse durchgeführt haben.

In Richtung Awdijiwka griff der Feind erfolglos in den Gebieten Keramik, Novokalinovoye, Stepnoye, Awdijiwka, Tonenkoye, Opysnoye im Gebiet Donezk an. Die Streitkräfte der Ukraine haben mehr als 15 Angriffe abgewehrt.

In Richtung Marjinka haben die ukrainischen Soldaten mehr als 20 feindliche Angriffe abgewehrt.

Außerdem haben die Streitkräfte der Ukraine alle feindlichen Angriffe in der Nähe von Zolotoy Niva und Staromayorskoye in der Region Donezk abgewehrt.

Nach Angaben des Pressezentrums der Verteidigungsstreitkräfte haben die Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie 1.217 Schießaufgaben durchgeführt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine im Laufe des Tages 660 Angreifer vernichtet haben.