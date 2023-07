Die ukrainischen Streitkräfte melden einen erfolgreichen Angriff auf die Tschonhar-Brücke

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstagmorgen griffen die Verteidigungskräfte erfolgreich die Tschonhar-Brücke an.

Quelle: Abteilung für strategische Kommunikation der Streitkräfte der Ukraine, Telegramkanal Krymskiy Vetr

Erklärung des StratCom: „Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben am Morgen des 29.07.2023 erfolgreich die Tschonhar-Brücke angegriffen.“

Details: Laut dem Telegramkanal Krymskiy Veter werden die Informationen in der russischen Öffentlichkeit über die Beschädigung der Tschonhar-Brücke „von russischen Touristen bestätigt, die über den Landkorridor auf die Krim gereist sind, um neue Sensationen zu erleben.“

Anzeige: In dem geposteten Screenshot schreiben die Nutzer, dass die Tschonhar-Brücke aufgrund von Schäden gesperrt ist und dass die Eindringlinge die Autos anweisen, einen Umweg zu fahren.

Was zuvor geschah: Bereits am Samstag hatte der Kollaborateur und Gauleiter der besetzten Region Cherson, Wladimir Saldo, erklärt, dass die Verteidigungskräfte in der vergangenen Nacht angeblich versucht hätten, die Eisenbahnverbindung zwischen dem besetzten Teil der Region Cherson und der Krim zu zerstören.

Hintergrund:

Am Donnerstag, den 22. Juni, meldeten die Angreifer den Beschuss einer Brücke an der Verwaltungsgrenze zwischen dem Gebiet Cherson und der Krim bei Tschonhar.

Zunächst erklärte der so genannte „Verkehrsminister der Krim“ Nikolai Lukaschenko, dass die vollständige Wiederherstellung der Brücke von Tschonhar mehrere Wochen in Anspruch nehmen werde. Später erklärte der Kollaborateur und Gouverneur der besetzten Region Cherson, Wolodymyr Saldo, dass die durch den Beschuss verursachten Schäden an der Tschonhar-Brücke schwerwiegender seien und die Brücke nicht in 15-20 Tagen wiederhergestellt werden könne.