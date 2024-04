Ukrainischer und Schweizer Präsident besprechen Friedensgipfel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit der Schweizer Präsidentin Viola Amherd geführt. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Mittwoch, den 10. April mit.

So bedankte sich Selenskyj für die heutige Entscheidung der Schweizer Bundesversammlung, 5 Milliarden Schweizer Franken für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Seiner Meinung nach ist dies ein starkes Zeichen der Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Ukrainern.

Das Hauptthema der Gespräche war die Organisation des ersten globalen Friedensgipfels, der im Juni in der Schweiz stattfinden soll.

„Wolodymyr Selenskyj und Viola Amherd kamen überein, weiter daran zu arbeiten, so viele Länder wie möglich zur Teilnahme an dem Gipfel zu bewegen, um eine gemeinsame Vision für die praktische Verwirklichung eines gerechten, nachhaltigen und umfassenden Friedens für die Ukraine zu entwickeln“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Gipfel eine logische Fortsetzung der Arbeit an der Umsetzung der ukrainischen Formel für den Frieden sein wird, insbesondere der Treffen auf der Ebene der Botschafter von mehr als 80 Ländern sowie der vier Treffen der nationalen Sicherheitsberater, die zuvor in Kopenhagen, Jeddah, Malta und Davos stattgefunden haben.