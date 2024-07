Ukrenerho verspricht weniger Stromausfälle am Freitag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Morgen werden die Stromingenieure für einen großen Teil der Zeit nur zwei Warteschlangen von Abschaltungen anwenden. Von vier Warteschlangen ist noch nicht die Rede.

Am Freitag wird es in den Regionen der Ukraine rund um die Uhr Stromabschaltungen geben. Gleichzeitig wird ihr Umfang abnehmen, berichtete Ukrenerho am Donnerstag, den 18. Juli.

„Von 00:00 bis 9:00 Uhr und von 23:00 bis 24:00 Uhr wird es zwei Linien von Stromausfällen geben. Von 9:00 bis 23:00 Uhr wird Oblenergo drei Reihen von Abschaltungen anwenden“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho rät, sich mit den aktuellen Fahrplänen auf den Websites der oblenergos und ihren Seiten in den sozialen Netzwerken vertraut zu machen.