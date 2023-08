Ukrnafta übernimmt die Verwaltung der beschlagnahmten Tankstellen von Tatneft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat beschlossen, rund 100 Tankstellen, ein Öllager und eine Reihe von Fahrzeugen, die sich im Besitz des russischen Unternehmens Tatneft befinden, in die Verwaltung des staatlichen Unternehmens Ukrnafta zu überführen. Dies wurde am 16. August von der Asset Recovery and Management Agency (ARMA) mitgeteilt.

Das größte öl- und gasproduzierende Unternehmen der Ukraine wurde damit zum Verwalter der beschlagnahmten Vermögenswerte, die sich in den Regionen Charkiw und Poltawa befinden.

„Um weitere Störungen in der Funktionsweise des Vermögens zu vermeiden und es unverzüglich der Verwaltung zu übergeben, wurde ein spezielles Verfahren angewandt, um den Verwalter auf Anordnung des Ministerkabinetts zu bestimmen, wie es in Artikel 21-1 des Gesetzes über die ARMA vorgesehen ist“, heißt es in der Mitteilung.

Wie die Leiterin der ARMA, Jelena Duma, betonte, werden von nun an mehr als 100 Tankstellen für Stabilität auf dem Energiemarkt sorgen und dem Staatshaushalt und nicht den russischen Nutznießern zugute kommen.