Ukrsalisnyzja hat die Beleuchtung an fünf großen Bahnhöfen abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Um während der Hauptverkehrszeiten Energie zu sparen, wird Ukrsalisnyzja die Beleuchtung der Fassaden und bestimmter Bereiche der größten Bahnhöfe des Landes abschalten. Dies sind Kiew, Lwiw, Dnipro, Odessa und Charkiw.

Dies wurde auf der Facebook-Seite von Ukrsalisnyzja berichtet

„Ukrsalisnyzja spart wie der Rest des Landes am Stromverbrauch. Während der Hauptverkehrszeiten wurde die Beleuchtung der Fassaden und bestimmter Bereiche der größten Bahnhöfe des Landes abgeschaltet. Insbesondere in Kiew, Lwiw, Dnipro, Odessa und Charkiw“, so das Unternehmen in einer Erklärung. Es sagte, dass die Bahnhöfe bei Bedarf Notstationen eröffnen werden, in denen alternative Stromquellen zur Verfügung stehen.