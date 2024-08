Umfrage: 20% der Ukrainer sind nicht in der Lage oder nicht bereit zu arbeiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

20% der befragten Ukrainer können oder wollen gar nicht arbeiten. Sie beantworteten die Frage „Bis zu welchem Alter sind Sie bereit zu arbeiten“.

Dies geht aus den Daten der Umfrage des Rasumkow-Zentrums hervor.

29% antworteten bis zu 60 Jahren, 12% sind bereit, bis zu 61-65 Jahren zu arbeiten, 3% – bis zu 66-70 Jahren, und 15% – bis zu 50-59 Jahren.

Was die Möglichkeit einer Anhebung des Rentenalters in der Ukraine betrifft

58% der Befragten gaben an, dass die negativen Folgen einer Anhebung des Renteneintrittsalters die möglichen positiven überwiegen würden, * 16% der Befragten glauben, dass die Anhebung des Renteneintrittsalters in etwa gleiche positive und negative Folgen haben wird, * 7% sagten, dass die Anhebung des Renteneintrittsalters in der Ukraine als ein erzwungener Schritt angesehen werden kann, dessen positive Folgen die negativen überwiegen werden. Die Umfrage wurde vom 6. bis 12. Juni 2024 persönlich in allen Regionen der Ukraine durchgeführt (mit Ausnahme der vorübergehend besetzten Gebiete und der Gebiete, in denen militärische Operationen durchgeführt werden). Es wurden 2016 Personen über 18 Jahren befragt. Der theoretische Stichprobenfehler liegt nicht über 2,3%.