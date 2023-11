Mehr als 25 Prozent der ukrainischen Frauen im Ausland sind Opfer von Gewalt geworden - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 25 Prozent der ukrainischen Frauen im Ausland waren sexueller oder körperlicher Gewalt ausgesetzt. Dies berichtete die Mitbegründerin des Ukrainischen Frauenkongresses Svetlana Voytsekhovska, berichtet Ukrinform.

„26% der ukrainischen Frauen waren im Ausland sexueller oder körperlicher Gewalt ausgesetzt. Von ihnen waren 15% sexueller Gewalt ausgesetzt, 7,1% körperlicher, 3,5% körperlicher und sexueller“, sagte sie.

Zur gleichen Zeit, nach den Ergebnissen der Studie Voraussetzungen für die Rückkehr in die Ukraine, um an der Erholung der ukrainischen Frauen, die vorübergehend Asyl im Ausland gefunden haben, zu beteiligen, gaben 63,9% der Befragten an, dass sie nicht zu Gewalt im Ausland ausgesetzt gewesen, 10,5% – wollte nicht antworten.

Laut der Umfrage haben 44% der befragten ukrainischen Frauen im Ausland Probleme im Zusammenhang mit der gynäkologischen Gesundheit, bei 31% hat sich dies mit dem Ausbruch eines umfassenden Krieges verstärkt.

Die Umfrage wurde vom 1. bis 12. November durchgeführt. 800 ukrainische Frauen aus 18 Aufnahmeländern (hauptsächlich aus Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland, wo sich die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufhalten) wurden befragt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ukrainische Frauen im letzten Jahr begonnen haben, häufiger in ihre Heimat zurückzukehren, woraufhin die Zahl der gegen sie begangenen Verbrechen zu steigen begann. So hat sich das Ausmaß der häuslichen Gewalt in der Ukraine im Jahr 2023 im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt.

Bis heute befinden sich fast 9 Millionen Ukrainer im Ausland, darunter etwa 3 Millionen Arbeitsmigranten.