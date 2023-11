Ein unterirdisches Kasino wurde in Uschhorod aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Uschhorod hat die Polizei aufgrund der Aussage eines Anwohners die Halle mit illegalen Spielautomaten aufgedeckt, berichtet der Pressedienst der Patrouillenpolizei der Region Transkarpatien auf seiner Seite in Facebook.

„Auf dem Diensttablett erhielten Streifenpolizisten einen Anruf über illegale Spielautomaten auf der Straße Chubinsky (ehemals Borodina) in Uschhorod. Als die Polizei am Tatort eintraf, traf sie den Beschwerdeführer und bestätigte die Tatsache der illegalen Tätigkeit von Spielautomaten. In dem Raum befanden sich etwa 6 Computergeräte“, heißt es in der Mitteilung.

In der Patrouille Polizei fügte hinzu, dass an Ort und Stelle wurde der Verwalter der Einrichtung, nach dem genannt wurde investigativ-operative Gruppe, um weitere Umstände des Falles auf der Grundlage einer Straftat zu klären „illegale Tätigkeit zu organisieren oder durchzuführen Glücksspiele, Lotterien“ (Artikel 203-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Zur gleichen Zeit in den Kommentaren unter der Veröffentlichung soziale Netzwerk-Nutzer sind überrascht, wie die Polizei nicht bemerken, diese Einrichtung „seit Jahren“, weil „das Revier gegenüber“. In Uschhorod gibt es in der Tat eine Polizeistation in der Chubinskogo Straße 33 (ehemalige Borodina Straße).