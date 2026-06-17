Unternehmen dürfen den Strompreis nun im Voraus festlegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ändert sich dadurch? Die Regierung führt einen neuen Mechanismus ein, der Unternehmen vor starken Preisschwankungen auf dem Markt schützen soll.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.

Was genau hat die Regierung genehmigt?

Nicht-Privatkunden – Unternehmen und andere gewerbliche Einrichtungen – können Strom zu festen Konditionen für einen längeren Zeitraum – ein Quartal, ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus – beziehen. Dies wird im Rahmen transparenter, wettbewerbsorientierter Auktionen möglich sein.

Die ersten Auktionen sollen in Kürze stattfinden. Für den Pilotstart werden 4 % der Erzeugungsmengen der beiden staatlichen Unternehmen – Energoatom und Ukrhydroenergo – zur Versteigerung gestellt.

Die Mengen wurden wie folgt aufgeteilt:

2 % – über vierteljährliche Verträge;

1 % – über Halbjahresverträge;