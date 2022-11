Die ukrainischen Streitkräfte bereiten neue Offensiven vor - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär bereitet sich darauf vor, in bestimmte Richtungen vorzustoßen. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Donnerstag, den 24. November.

Er wies darauf hin, dass die betreffende Frage in der Stavka des Oberbefehlshabers erörtert worden sei.

„Natürlich wurde die Lage an der Front in der Stavka sehr wichtig und ausführlich erörtert. Auch wenn es noch so schwierig ist, wir halten die Hauptleitungen in alle Richtungen. Unsere Jungs verteidigen sich tapfer. Und es gibt Richtungen, in die wir uns vorarbeiten“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj nehmen die ukrainischen Streitkräfte die Invasoren auf, die versuchen, zusätzliche Kräfte zu verlegen, und unser Militär tut alles, um sie „abzuwehren“.

Er sagte auch, dass jeden Tag mit den Partnern an verlässlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine gearbeitet werde und versprach, dass es bald „gewichtige Neuigkeiten“ geben werde.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass die Luftstreitkräfte im Laufe des Tages 12 Angriffe auf Gebiete mit Konzentrationen von feindlichem Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung sowie zwei Angriffe auf Stellungen feindlicher Flugabwehrraketen durchgeführt hätten…