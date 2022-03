Die USA haben auf den Tod eines Journalisten in Irpin reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Jake Sullivan, hat die Nachricht vom Tod des US-Journalisten Brent Renaud in der Ukraine als „schockierend und entsetzlich“ bezeichnet.

„Ich muss mich mit meinen Kollegen, meinen Partnern bei der NATO-Operation und den Ukrainern vor Ort beraten, um zu verstehen, was passiert ist. Aber wenn tatsächlich ein amerikanischer Journalist getötet wurde, ist dies ein weiteres Beispiel für die schrecklichen Aktionen von Wladimir Putin und seinen Truppen, die Schulen, Krankenhäuser, Kirchen und Journalisten angreifen“, erklärte er in einem Kommentar gegenüber CNN.

Die US-Ausgabe der New York Times teilte auf Twitter mit, dass der amerikanische Journalist, der in Irpin ums Leben kam, kein Mitarbeiter des Blattes war.

„Wir sind sehr traurig über den Tod von Brent Renault. Brent war ein talentierter Kameramann, der in der Vergangenheit für die New York Times gearbeitet hatte. Obwohl er in der Vergangenheit für die Times gearbeitet hat (zuletzt 2015), hatte er keinen Auftrag von der Publikation in der Ukraine“, heißt es in der Erklärung.

Die Information, dass Renaud ein Angestellter der NYT war, hängt mit der Tatsache zusammen, dass er im Besitz des vor vielen Jahren ausgestellten Ausweises der Publikation gefunden wurde…