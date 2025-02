USA interessiert an russischen Seltenen Erden, Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die USA wollen mehrere Wirtschaftsabkommen mit Russland abschließen. Dabei geht es insbesondere um die Nutzung der russischen Seltenen Erden.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte US-Präsident Donald Trump dies bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

„Wir versuchen, einige Vereinbarungen (mit Russland – Anm. d. Red.) über die wirtschaftliche Entwicklung zu treffen, und vieles von dem, was wir wollen, werden wir auch sehen. Ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, aber wir würden es gerne tun, wenn wir es könnten. Sie wissen, dass sie über eine riesige Menge an Ressourcen an seltenen Erden verfügen“, sagte Trump.

Trump erinnerte daran, dass Russland das flächenmäßig größte Land der Welt ist. Und es verfüge über „sehr wertvolle Dinge, die die Vereinigten Staaten nutzen könnten“.

Zugleich stellte der US-Präsident klar, dass Washington den Krieg Russlands gegen die Ukraine beenden will.

