Die USA sehen noch keine Anzeichen dafür, dass der Kreml seine Aktionen auf den Donbass beschränken wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Washington sieht noch keinen Grund für die Annahme, dass der Kreml seine Aktionen im Krieg in der Ukraine auf den Donbass beschränken wird, sagte die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, gegenüber CNN.

„Aber wir haben Beweise dafür, dass die Russen ihre ursprünglichen Ziele nicht erreicht haben. Und das war, wie Sie wissen, die Einnahme von Kiew in nur ein paar Tagen. Deshalb denke ich, dass Russland eine Neubewertung vornimmt und deutlich gemacht hat, dass es seine Taktik ändern wird, aber warten wir noch ein wenig ab. In den nächsten Tagen werden die Vereinigten Staaten in enger Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten und der ukrainischen Regierung nach Beweisen für diesen Wandel suchen“, sagte Smith.

Auf die Frage, ob die NATO dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj Kampfjets zur Verfügung stellen würde, sagte Smith: „Das ist ein sich entwickelndes Gespräch“, aber letztendlich nicht.

„Wir haben in den letzten Wochen mehrmals mit Präsident Selenskyj gesprochen. Wir haben ihre Bitten um Hilfe gehört. In vielen Fällen haben wir diese Flugabwehr- und Panzerabwehrwaffen geliefert, und wir prüfen derzeit den Bedarf an Luftverteidigung. Fragt man jedoch nach Jets aus der Sowjetzeit, lautet die Antwort nein. Die Vereinigten Staaten haben entschieden, dass der konkrete Vorschlag Polens unhaltbar ist, Kampfjets, MiGs, das ist eine souveräne Entscheidung, die sie selbst treffen können. Aber im Moment konzentrieren sich die Vereinigten Staaten sehr auf die Bedürfnisse der Luftverteidigung“, fügte der Botschafter hinzu.