Verbot der Einreise von Russen in die Ukraine - Petition liegt auf Selenskyjs Schreibtisch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Eine Petition an Präsident Wolodymyr Selenskyj, russischen Bürgern die Einreise in die Ukraine zu verbieten, hat 25.000 Stimmen erhalten.

Dies wurde am Donnerstag bekannt.

Nach 10 Tagen waren die Stimmen für die Petition gesammelt. Ihr Autor ist der Blogger Sergei Sternenko.

„Ich fordere den Präsidenten der Ukraine auf, zum Schutz der ukrainischen Bürger und der nationalen Sicherheit des Staates unter den Bedingungen der andauernden bewaffneten Aggression Russlands gegen die Ukraine die Einführung eines Besuchsverbots für russische Bürger in der Ukraine oder die Einführung einer Visaregelung zu veranlassen“, heißt es in dem Text.

„Nun steht Präsident Selenskyj vor einer sehr einfachen Entscheidung. Wenn er die Interessen der ukrainischen Bürger verteidigt, muss er die Anforderungen der Petition erfüllen.

Wenn er die Interessen der russischen Bürger verteidigt, wird er sich weigern. Das Thema der Petition ist angesichts der aktuellen Verschärfung der Lage an der Front und des Rückzugs der russischen Truppen an unsere Grenzen besonders aktuell. Wir werden bald herausfinden, was für Leute unser Bürge bedient“, schrieb Sternenko auf Facebook.