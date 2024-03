Der Versuch, die sowjetische Automarke Moskvich in der Russischen Föderation wiederzubeleben, ist gescheitert - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Versuch der Russischen Föderation, die Produktion chinesischer Autos unter der sowjetischen Marke Moskvich wieder aufzunehmen, ist gescheitert. Das ehemalige Renault-Werk in Moskau, das 180 Tausend Autos pro Jahr produzieren kann, wird Ende 2023 nur 31 Tausend Moskwitsch aus chinesischen Teilen zusammenbauen. Dies berichtet die Moscow Times unter Berufung auf Daten der russischen Agentur Avtostat.

Das Werk, das den Moskauer Behörden zur Verwaltung übergeben wurde, ist eigentlich nur mit der Großserienmontage von Autos des chinesischen Herstellers JAC beschäftigt, die unter der Marke Moskvich verkauft werden.

Der kompakte Crossover Moskvich 3 und seine Elektroversion Moskvich 3e sind Varianten des chinesischen JAC JS4 und iEVS4. Der Moskvich 6 Liftback wiederum ist eine Version des chinesischen Sehol A5 Plus, einer Untermarke von JAC Motors.

Von den 31.000 Autos, die im vergangenen Jahr gebaut wurden, konnte das Werk weniger als die Hälfte verkaufen – 15.300 Autos. Der Verlust des Werks wuchs im Laufe des Jahres um das 3,6-fache – auf 8,6 Milliarden Br.

Der Grund für die geringe Nachfrage nach in Moskau montierten Autos war der Preis: Das Werk verkaufte Kopien chinesischer Autos, die doppelt so teuer waren wie das Original. In russischen Autohäusern begannen die Preise für Moskvich bei 2,4 Millionen Rubel und stiegen bis auf 3,1 Millionen Rubel, während die chinesischen Originale in China 1,36-1,87 Millionen Rubel kosteten.

Aufgrund der geringen Nachfrage nach Produkten hat Moskvich im März zum ersten Mal die Preise für seine Modelle gesenkt sowie den Produktionsplan für 2024 um fast ein Drittel reduziert – auf 22 Tausend Autos. Um die Gewinnschwelle zu erreichen, sollte das Unternehmen mindestens 40 Tausend Autos pro Jahr produzieren.