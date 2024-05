Das Verteidigungsministerium hat erklärt, wie man gegen die Entscheidung der VVK vorgehen kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Entscheidung der VVK kann von jedem angefochten werden, wenn er damit nicht einverstanden ist, so das Ministerium.

Begrenzt taugliche Wehrpflichtige und nicht nur sie können die Entscheidung der VVK durch die Kommissionen höherer Ordnung und durch das Gericht anfechten. Dies geht aus einem Kommentar der Direktorin der Abteilung für Gesundheit des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Oksana Sukhorukova, in der Sendung Einheitsnachrichten hervor.

Die Entscheidung der VVK kann von jeder Person angefochten werden, wenn sie mit ihr nicht einverstanden ist. Die erneute Prüfung erfolgt durch die VVK auf höchster Ebene.

„Zum Beispiel im Bezirk, dann in der Region, in der Region, in der zentralen VVK. Wenn eine Person auf diesem Weg kein Verständnis findet und glaubt, dass ihre Rechte verletzt wurden, kann sie sich an das Gericht wenden“, erklärte sie.