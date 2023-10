Ein Video des Angriffs der ukrainischen Streitkräfte auf den Flugplatz von Berdjansk ist online erschienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Internet ist ein Video des Angriffs der ukrainischen Streitkräfte auf einen Flugplatz im vorübergehend besetzten Berdjansk aufgetaucht, den die Russen für den Einsatz ihrer Hubschrauber genutzt haben.

Das Video zeigt mehrere Brandherde, die wahrscheinlich von dem Angriff stammen. Auch die Detonation von Granaten ist zu hören.

Der Erfolg des Angriffs auf den Flugplatz wurde von den Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine bestätigt. Das Militär berichtete über die erfolgreiche Spezialoperation Dragonfly.

Infolge des Feuergefechts in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober haben die Russen erhebliche Verluste erlitten.

Nach neuesten Angaben wurden in Berdjansk und Luhansk zerstört:

neun Hubschrauber verschiedener Modifikationen

Spezialausrüstung, die sich auf den Flugplätzen befand

Flugabwehrraketen

Munitionsdepot

Flugplatzstreifen wurden beschädigt

Die Special Operations Forces stellten fest, dass das Munitionsdepot in Berdjansk vor 4 Uhr morgens detoniert ist. Die Detonation in Luhansk dauerte bis 11 Uhr an.

Die Luftwaffe erklärte, dass die Angreifer versuchen, Hubschrauber und taktische Flugzeuge auf Flugplätzen so nahe wie möglich an der Frontlinie zu halten, so dass die Vernichtung der feindlichen Ausrüstung in Luhansk und Berdjansk für die Streitkräfte der Ukraine sehr wichtig ist.