Für viele Regionen der Ukraine wurde eine Sturmwarnung herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montag, 19. Juni, wird sich das Wetter in vielen Regionen der Ukraine verschlechtern. In einer Reihe von Gebieten wird es Gewitter und starke Winde geben. Dies teilte das Ukrhydrometzentrum mit.

Gewitter werden in den westlichen Regionen der Ukraine sowie in den Regionen Schytomyr, Winnyzja und Odessa auftreten. Darüber hinaus wird es stellenweise zu Sturmböen kommen.

In vielen Regionen des Landes wurde die Gefahrenstufe I ausgerufen.

„Am 19. Juni in den westlichen, Winnyzja, Odessa und Schytomyr Regionen Gewitter, in einigen Bereichen von Khmelnytsky, Riwne, Schytomyr, Winnyzja und Odessa Regionen Hagel und Böen von 15-20 m/s“, – sagt der Bericht.