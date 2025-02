Das Volumen der Gasspeicher in der EU ist um ein Drittel geringer als im letzten Jahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Volumen der Gasspeicher in der Europäischen Union beträgt im Februar 2025 etwa 24 Milliarden Kubikmeter. Das sind 36% weniger als zur gleichen Zeit des vergangenen Jahres, so ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). „Die europäischen Energiesysteme stehen vor einem schwierigen Jahr, da der Kontinent mit unterdurchschnittlichen Gasvorräten aus dem Winter kommt“, so die IEA-Analysten.

In dem Bericht heißt es, dass die Gasknappheit durch zwei Hauptfaktoren verursacht wurde: die Einstellung des russischen Gastransits durch die Ukraine ab dem 1. Januar 2025 und der kalte Winter, der die europäischen Länder zwang, ihre Reserven aktiver zu nutzen. Angesichts der Knappheit sind die Gaspreise in Europa stark gestiegen. Im Februar stieg der TTF-Index, die wichtigste europäische Benchmark für Gaspreise, auf 47 Euro/MWh und damit auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Obwohl dies deutlich unter dem Höchststand von 2022 liegt, ist das aktuelle Niveau etwa doppelt so hoch wie der Preis vor der Krise. Die IEA sagt voraus, dass es in naher Zukunft keinen signifikanten Rückgang der Gaspreise geben wird. Das weltweite Angebot an verflüssigtem Erdgas (LNG) wird bis 2025 um 5 % zunehmen, was vor allem auf die USA und Katar zurückzuführen ist. Ein signifikanter Ausbau der Produktionskapazitäten wird jedoch erst für 2030 erwartet. Zur Erinnerung: Die Europäische Union ist bestrebt, die Gaseinkäufe aus anderen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, zu erhöhen, um die russischen Lieferungen zu ersetzen.