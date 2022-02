Vorbereitung auf das Schlimmste? Kiew rekrutiert Reservisten für die Terrorabwehrbrigade der Hauptstadt - Stream

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Es werden weiterhin Reservisten für die Territoriale Verteidigungsbrigade in Kiew rekrutiert. Heute, am 2. Februar, kommen die Einwohner der Hauptstadt zum Reservistenzentrum und melden sich für die Selbstverteidigungslaven an. die Journalisten von

Segodnya berichten online über die Geschehnisse vor Ort.

Was ist über Kiews Terrorabwehr bekannt?

Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, hat erklärt, dass die Erklärungen und Drohungen Russlands und die Ansammlung von Truppen des Aggressors an den Grenzen der Ukraine Anlass sind, sich auf verschiedene Szenarien von Ereignissen vorzubereiten. Um die Hauptstadt im Falle einer russischen Aggression zu verteidigen, errichten die Behörden ein Hauptquartier für die Tehroverteidigung.

In einer Partisanenschlacht können zivile Einrichtungen in der Hauptstadt zu uneinnehmbaren Festungen werden. So könnten die Kiewer Verteidigungskräfte beispielsweise militärisches Gerät im Sportstadion aufstellen, Verkehrsknotenpunkte werden zu Festungen und Straßensperren. Und jedes Haus in der Stadt wird ein Zufluchtsort für Scharfschützen sein. Die Verteidigungskämpfer sind der Meinung, dass eine Bodenoperation im Falle eines Einmarsches in die Ukraine die fatale Phase des Krieges für Russland sein könnte.

Das Verteidigungsministerium hat das Vorgehen Klitschkos kritisiert und behauptet, die lokalen Behörden würden „die Organisation der territorialen Verteidigung politisieren“.

„Es gibt eine klare Vertikale der Territorialen Verteidigungskräfte. Sie wird vom Militär gebildet. Die Oberhäupter der Gemeinschaften führen nicht die Bildung der territorialen Verteidigungskräfte an und müssen im Rahmen ihrer Kompetenzen handeln“, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow…