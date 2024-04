Vorbereitungen für ein Attentat auf Selenskyj aufgedeckt - Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Spezialdienste der Ukraine und Polens haben einen russischen Agenten enttarnt und festgenommen, der an der Vorbereitung eines möglichen Attentats auf Präsident Wolodymyr Selenskyj beteiligt war, so der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU). Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am Donnerstag, den 18. April mit.

Es wird angedeutet, dass der Agent mit dem militärischen Geheimdienst Russlands (besser bekannt als der Hauptnachrichtendienst Russlands) zusammengearbeitet hat.

„Die Absicht der Galionsfigur war es, Informationen über die Sicherheit des Flughafens Rzeszów-Jasieńka zu sammeln und an das Aggressorland weiterzugeben. Dies sollte unter anderem den russischen Spezialdiensten helfen, ein mögliches Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während seines Aufenthalts in Polen zu planen“, heißt es in dem Bericht.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden informierten ihre polnischen Kollegen über das mögliche Attentat und übergaben ihnen im Rahmen der internationalen Rechtshilfe wichtige Beweise in diesem Fall.

Der angeworbene Agent der russischen Spezialdienste wurde identifiziert und auf polnischem Staatsgebiet festgenommen.

Die polnische Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen „Bereitschaft zum Handeln zugunsten eines ausländischen Geheimdienstes“ an. Heute hat das Bezirksgericht Warschau den Angreifer in Untersuchungshaft geschickt.

Die Ermittlungen werden von der Agentur für innere Sicherheit unter der Aufsicht der polnischen Staatsanwaltschaft geführt.