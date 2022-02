"Was sagt dieser Widerling? Jarosch kritisiert Lukaschenko scharf für seine Worte über die Übernahme der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der ehemalige Anführer des Rechten Sektors und Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Dmytro Jarosch, hat auf ein Interview mit dem selbsternannten belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko reagiert, in dem dieser der Ukraine mit einem Raketenangriff drohte, weil sie „rote Linien“ überschreite, und sagte, die Ukraine werde den Krieg in drei Tagen verlieren.

„Freunde, habt ihr gehört, was dieser Arsch Lukaschenko sagt? Er ist wirklich ein Idiot, der sich einbildet, ein Kriegsherr zu sein! Er lief mit einer AKS-74U herum, trieb friedliche, unbewaffnete belarussische Demonstranten in Konzentrationslager und rief, dass er die Ukraine in drei Tagen zerstören würde. Sieh an, sieh an… Wir warten auf dich, du Underdog, zusammen mit seinem großen Bruder Putin. Zeigen wir ihnen die ukrainische Gastfreundschaft… Willkommen in der Hölle, ihr Viecher!“ – schrieb er auf Facebook.

Drohte damit, den Krieg in drei Tagen zu beenden

Im selben Interview sagte Lukaschenko, die Ukraine habe in einem Krieg mit Russland und seinen Verbündeten keine Chance.

„Die Ukraine wird niemals mit uns in den Krieg ziehen. Dieser Krieg wird wohl höchstens 3-4 Tage dauern. Es wird niemand da sein, der gegen uns kämpft. Diejenigen, die mit hölzernen Sturmgewehren gezeigt werden, wie sie trainieren, also werden Sie und ich jetzt in den Nebenraum gehen und das Training mit dem Telefon filmen“, sagte er.

Dmitri Jarosch antwortete, wenn russische Truppen die Ukraine vom weißrussischen Territorium aus angreifen, würden ukrainische Kämpfer ihnen das Leben zur Hölle machen.

„Wir Ukrainer respektieren und lieben die Belarussen. Aber wenn wir von eurem Territorium aus getroffen werden, werden wir euer ‚friedliches‘, unterwürfiges Leben zur Hölle machen“, schrieb er.

Angriffsdrohung aus Weißrussland

Im Februar veranstalten Weißrussland und Russland in der Nähe der Grenzen der Ukraine und der Europäischen Union eine gemeinsame Militärübung, die Union Resoluteness-2022.

Das belarussische Verteidigungsministerium gab den Plan für die gemeinsame Militärübung mit russischen Truppen bekannt. In der Übung werden die an Bedingungen geknüpften Staaten der Nördlichen Föderation und der Republik Polesien den aggressiven westlichen Ländern namens Njaris, Pomorija und Klopija gegenüberstehen.

Kiew befürchtet, dass diese Militärübungen zu einem Sprungbrett für eine mögliche Aggression gegen die Ukraine werden könnten. Lukaschenka hingegen sagt, die Übungen seien defensiver Natur.

Ein amerikanisches Unternehmen hat neue Bilder veröffentlicht, die zeigen, wo sich in Weißrussland im Umkreis von 50 km um die Grenze zur Ukraine militärisches Gerät befindet…