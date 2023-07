Weitere 30 Minenfelder an der Grenze installiert - Najew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An der Nordgrenze der Ukraine zu Russland und Weißrussland wird weiterhin intensiv an der Errichtung von technischen Barrieren und Minenfeldern gearbeitet. Dies berichtete der Kommandeur der Vereinigten Kräfte der Streitkräfte der Ukraine Generalleutnant Sergej Najew am Donnerstag, den 13. Juli.

Ihm zufolge wurden allein in den letzten 10 Tagen 30 Panzerabwehrminenfelder und -sperren mit mehr als 5,8 Tausend Minen errichtet.

„Entlang der Grenze wurden etwa 5.000 Meter Gräben und 6.500 Meter Panzerabwehrgräben eingerichtet. Es wurden 80 abgedeckte Schächte, Unterstände und Feuerstellungen für Personal sowie Feuerstellungen für schweres Gerät errichtet“, sagte Najew.

Ihm zufolge werden Minenfelder eingerichtet, um feindlichen Sabotagegruppen das Eindringen in die Grenze und gepanzerten Fahrzeugen das Überqueren der Grenze unmöglich zu machen.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir die Staatsgrenze zu unseren nördlichen Nachbarn noch lange nicht in ziviler Form brauchen werden, da wir keine Freunde auf der anderen Seite der Grenze haben. Deshalb ist es unsere Aufgabe, den Grenzstreifen für den Feind unpassierbar zu machen“, erklärte Najew.

