Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen weiteren „Abgeordneten der Volksrepublik Luhansk“ identifiziert, der für ein Pseudo-Referendum in der Region Luhansk gestimmt hat. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit. „Der Eindringling entpuppte sich als Ortsansässiger, der sich 2018 der Terrororganisation „Volksrepublik Luhansk“ angeschlossen hat. Dort trat er in die lokale Besatzungsverwaltung ein, wo er zum „Stellvertreter des Volksrates“ ernannt wurde. Nach der groß angelegten Invasion führte er Moskaus Auftrag aus, ein gefälschtes Plebiszit abzuhalten, um „die Region der Russischen Föderation anzugliedern“. Zu diesem Zweck unterstützte er öffentlich die Übermittlung eines entsprechenden Aufrufs an den terroristischen Rädelsführer Passetschnik“, heißt es in dem Bericht.

Der ukrainische Sicherheitsdienst erklärte, der Kollaborateur habe persönlich dafür geworben, dass die Menschen für das Aggressorland stimmen, und Propagandaveranstaltungen zur Unterstützung der russischen Invasoren organisiert.

Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts der Kollaboration und der Verletzung der territorialen Integrität und Unverletzlichkeit der Ukraine angezeigt.

„Der Verdächtige versteckt sich in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ostukraine. Die Beamten des ukrainischen Sicherheitsdienstes kennen jedoch seinen Aufenthaltsort, seine Reiserouten und die Liste seiner Kontakte und führen umfassende Maßnahmen durch, um den Täter vor Gericht zu bringen“, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine mit.