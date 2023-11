Ein weiterer US-Bundesstaat hat den Holodomor als Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung anerkannt - Markarova

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Bundesstaat Wyoming ist der 32. US-Bundesstaat, der den Holodomor von 1932-1933 als Völkermord am ukrainischen Volk anerkannt hat. Insbesondere hat der Staat den November zum Monat des Gedenkens an den ukrainischen Holodomor-Völkermord ausgerufen. Dies gab die Botschafterin der Ukraine in den Vereinigten Staaten, Oksana Markarova, am Sonntag, den 12. November, auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

Sie dankte dem Gouverneur von Wyoming, Mark Gordon, für seine Solidarität mit der Ukraine und der ukrainischen Öffentlichkeit in den USA für die aktive Kampagne zur Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer des Holodomor durch die Organisation von Bildungsveranstaltungen über dieses Verbrechen des Sowjetregimes an den Ukrainern.

Markarova erinnerte auch daran, dass für den 25. November in Washington eine Holodomor-Gedenkveranstaltung geplant ist, die um 16.30 Uhr in der Nähe des Holodomor-Denkmals stattfinden wird.