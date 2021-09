Wetten auf den Kampf Usik-Joshua: 20 Wetten auf ein Unentschieden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Statistikplattform oddschecker hat Daten zu Wetten auf den Kampf zwischen dem ukrainischen Boxer Oleksandr Usik und dem Briten Anthony Joshua veröffentlicht. Trotz des Vorteils des Letzteren setzen die Nutzer mehr Wetten auf den Sieg von Usik. Es wird von „Championship“ berichtet.

Nach den Schätzungen der Buchmacher ist Anthony Joshua der Favorit. Sie können auf seinen Sieg mit einer Quote von 1,50 wetten, was einer Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % entspricht. Die Quoten für Usik liegen bei 2,72 (35 ). Die Quote für ein Unentschieden beträgt 20,00 (5).

Laut oddschecker.com hat sich die Wahrscheinlichkeit kurz vor Beginn des Kampfes leicht verändert: Die Buchmacher schätzen Joshuas Sieg nun auf 71,4 %, Usiks Sieg auf 30,8 % und ein Unentschieden auf 4,3 %.

In der Nacht vom 25. auf den 26. September findet im Tottenham-Stadion der Kampf zwischen dem WBA-Super-, IBF-, IBO- und WBO-Weltmeister Anthony Joshua und dem ehemaligen Weltmeister im Schwergewicht und WBO-Titelverteidiger im Schwergewicht, dem ukrainischen Boxer Oleksandr Usyk, statt.

