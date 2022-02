Es wird keine direkten Verhandlungen zwischen Kiew und bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk geben - Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Vertreter werden zu einem Treffen der Berater der Führer des Normandie-Quartetts reisen, wo sie ihren Standpunkt bekräftigen werden: Es wird keine direkten Verhandlungen mit bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk geben. Dies gab Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag, den 3. Februar, in der Talkshow Right to Power bekannt.

„Die Minsker Vereinbarungen können nicht unter russischen Bedingungen umgesetzt werden, die auf einem direkten Dialog zwischen der Ukraine und bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk beruhen, der uns aufgezwungen wird und den wir bei Treffen auf allen Ebenen ablehnen“, sagte der Außenminister.

Er betonte jedoch, dass Minsk die Grundlage für die Beilegung der Situation im Donbass sei und versicherte, dass keine ausländischen Partner Kiew zur Umsetzung dieser Vereinbarungen drängten.

„Es gab Fälle, in denen sie versucht haben, uns etwas aufzuzwingen. Niemand zwingt uns jetzt die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu russischen Bedingungen auf“, stellte Kuleba klar…