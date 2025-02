Die Wohnungspreise steigen: welche Wohnungen im letzten Jahr am stärksten im Preis gestiegen sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2024 stiegen die Preise für Wohnimmobilien in der Ukraine im Vergleich zu 2023 um durchschnittlich 12,7%. Zwei-Zimmer-Wohnungen auf dem Primärmarkt sind am stärksten im Preis gestiegen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Statistikdienst (Ukrstat).

Damit lag das Wachstum der Wohnungspreise leicht über der offiziellen Inflationsrate (12,0%). In Dollar ausgedrückt, lag der Preisanstieg nahe bei Null, da der Bargeld-Dollar-Kurs im Laufe des Jahres um 11% gestiegen ist.

Nach Angaben der Statistikbehörde stiegen die Preise für Wohnungen auf dem Primärmarkt im Jahr 2024 um 15,0% und auf dem Sekundärmarkt um 11,6%.

Wohnungen mit einem Schlafzimmer verteuerten sich auf dem Primärmarkt um 14,9% und auf dem Sekundärmarkt um 11,5%, Wohnungen mit zwei Schlafzimmern auf dem Primärmarkt um 15,3% und auf dem Sekundärmarkt um 11,9%, Wohnungen mit drei Schlafzimmern auf dem Primärmarkt um 14,8% und auf dem Sekundärmarkt um 11,5%.

Immobilienmarkt

Im Dezember stellte die Nationalbank der Ukraine fest, dass sich der Immobilienmarkt in der Ukraine allmählich erholt. Die Sicherheitsrisiken erlauben es jedoch nicht, von einem schnellen Wachstum zu sprechen.

Einem Bericht der ukrainischen Nationalbank zufolge sind die Mieten in den letzten sechs Monaten im Einklang mit den Wohnungspreisen gestiegen. Daher liegt das Preis-Miet-Verhältnis in Kiew weiterhin bei 10x. Dies liegt in der Nähe des langfristigen Durchschnitts und bedeutet, dass der Kauf einer Wohnung eine gute Alternative zur Miete ist.

Die durchschnittliche Monatsmiete für eine 1-Zimmer-Wohnung lag im Dezember 2024 bei 7.203 Hrywnja. Im Laufe des Jahres stiegen die Mieten um 9,3%, während die Gesamtinflation 12,0% betrug.