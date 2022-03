Die Zahl der Menschen, die die Ukraine verlassen, ist innerhalb von 24 Stunden auf 50.000 gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 50.000 Menschen überquerten am 18. März die Staatsgrenze von der Ukraine in die EU und nach Moldawien. Das sind etwa 9 % weniger als am Vortag, berichtete der staatliche Grenzdienst am Samstag, den 19. März.

„Der Personenverkehr nimmt in den letzten drei Tagen tendenziell ab … Jetzt gibt es in fast allen Richtungen keine Schlangen von Fußgängern und Fahrzeugen mehr“, heißt es in dem Bericht.

Es wird angegeben, dass mehr als 32 Tausend Ukrainer nach Polen gegangen sind. Insgesamt hat sich die Zahl der Menschen, die das Land verlassen, in den letzten drei Tagen bereits um die Hälfte verringert.

Gleichzeitig nimmt die Zahl derer, die in die Ukraine einreisen, weiter zu. Insbesondere am 18. März erreichte ihre Zahl fast 19 Tausend, einschließlich der Bürger der Ukraine – mehr als 15 Tausend, während am 13. März diese Zahlen 15 Tausend bzw. 13 Tausend waren.

„Die überwiegende Mehrheit sind Männer, die bereit sind, sich für die Verteidigung des Landes einzusetzen. Insgesamt sind seit dem Beginn der offenen bewaffneten Aggression mehr als 317.000 unserer Landsleute in die Ukraine zurückgekehrt“, so das Ministerium.

Außerdem wurde berichtet, dass in den vergangenen 24 Stunden über 900 Fahrzeuge mit humanitärer Fracht an den Westgrenzen abgefertigt wurden, während in den Tagen zuvor 800 solcher Fahrzeuge durchgelassen wurden.

Am Vortag hatte die UNO mitgeteilt, dass fast 10 Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen haben. Die Ukraine nähert sich schnell der Zahl der Menschen, die durch den verheerenden Krieg in Syrien vertrieben wurden…