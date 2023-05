Zehn Drohnen flogen in die Region Lwiw - regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 25. Mai flogen zehn russische Drohnen in die Region Lwiw, die alle abgeschossen wurden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Maxim Kozitskyy, mit.

Er wies darauf hin, dass keine Treffer zu verzeichnen waren und es keine Opfer oder Verletzten gab.

„In der Nacht griff der Feind die Ukraine erneut mit Kamikaze-Drohnen an. Zehn Shahedin flogen in unsere Region. Das Luftkommando des Westens in der Region Lwiw hat hundertprozentig funktioniert“, stellte der Leiter der regionalen Militärverwaltung klar.

Kozitsky dankte den Militärs, die die Bedrohung abgewendet haben, sowie den Bewohnern der Region, die keine Informationen über den Angriff verbreitet haben.