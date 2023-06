Zerstörung des Wasserkraftwerks: Millionen Tonnen Ernten in Gefahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine könnte durch die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka durch die Russen Millionen von Tonnen an Ernten verlieren. Dies erklärte der Erste Stellvertretende Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine, Taras Vysotsky, in einem am Donnerstag, den 8. Juni, ausgestrahlten TV-Marathon.

„Mehrere Millionen Tonnen der ukrainischen Ernte könnten durch die Überschwemmungen infolge der Zerstörung des Kakhovskaya-Wasserkraftwerks verloren gehen. Die überschwemmten Ländereien benötigen eine umfassende agrarökologische Bewertung der Bodenverhältnisse, allerdings erst nach dem Anstieg des Wassers. In den meisten Fällen müssen spezielle Bodensanierungsverfahren angewandt werden“, sagte er.

Auf den geschädigten Flächen wurden zwei Hauptkulturen angebaut: Gemüse- und Kürbiskulturen sowie Getreide und Ölsaaten – Sojabohnen, Mais, Sonnenblumen und Weizen.

„Ohne Wasserversorgung ist es unmöglich, über den Anbau von Gemüsepflanzen zu sprechen. Getreide und Ölsaaten werden nach einem extensiven, ertragsarmen Modell angebaut“, sagte Vysotsky.

Er fügte hinzu, dass es derzeit schwierig ist, die Schäden am linken Ufer der Region Cherson zu bewerten, aber es ist bekannt, dass dort mehrere hunderttausend Tonnen Getreide gelagert wurden. Am rechten Ufer gingen mehr als 100 Tausend Tonnen Getreide verloren.

Vysotsky sagte, die größte Bedrohung für die internationale Ernährungssicherheit sei die Unfähigkeit, mehrere Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten ohne Bewässerung anzubauen.

Wie Korrespondent.net berichtete, sprengten russische Truppen in der Nacht zum 6. Juni den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka. Dies führte zu einer großflächigen Überflutung von Gebieten in der Region Cherson und verursachte erhebliche ökologische, wirtschaftliche und humanitäre Schäden in der Ukraine.