Zwei Regionen in Russland sind unter Beschuss von ukrainischen Drohnen geraten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf Belgorod und den Bezirk Belgorod in Russland wurde eine Frau verletzt, sagte Gouverneur Gladkov

Bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf Belgorod und den Bezirk Belgorod in Russland ist eine Frau verletzt worden. Die Behörden in der Region Woronesch haben ebenfalls abgeschossene Drohnen gemeldet.

Dies teilte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkov, mit.

„Ein Ambulanzteam bringt eine Frau mit einer geschlossenen Kopfverletzung und einem gebrochenen rechten Arm in das Krankenhaus Nr. 2 der Stadt Belgorod. Vorläufig wurden Fenster in vier Wohnungen von vier Wohnblocks in Belgorod eingeschlagen. In einem Privathaus wurden das Dach und die Fassade beschädigt“, schrieb er in einem Telegram. Später teilte der Gouverneur mit, dass die Luftabwehrsysteme mehrere Ziele über Belgorod abgeschossen hätten. Auch ein Mann wurde bei dem Angriff verletzt, lehnte aber eine Einlieferung ins Krankenhaus ab.

Nach Angaben von Gladkov brannte eines der Verwaltungsgebäude in Schtschebekino infolge des Beschusses ab. Die Luftabwehr hat in der Nacht zwei ukrainische Drohnen vom Typ Flugzeug in der Region Woronesch zerstört, sagte der Gouverneur der Region, Alexander Gusev.

„Teile der Drohne landeten auf dem Gebiet eines Industriegeländes. Als sie fiel, explodierten einige Fragmente und verursachten ein Feuer. Es wurde bereits gelöscht. Nach vorläufigen Informationen wurde niemand verletzt“, sagte er. Zuvor hatte die Region Woronesch eine Luftgefahr ausgerufen.