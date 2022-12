über die Feiertage verkehrt in Kiew ein Retro-Zug

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja bietet eine Weihnachts- und Silvesterfahrt mit einem fabelhaften Retro-Zug an. Er wird an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden verkehren, so die Agentur.

Der Zug wird vom Bahnhof Kiew-Passazhyrsky nach Kiew-Skazochny fahren.

„Der Zug wird mit zwei historischen Dampflokomotiven aus dem Jahr 1954 und fünf Personenwagen mit Sitzplätzen, darunter ein Buffetwagen, ausgestattet. Der Zug fährt um 12:34 Uhr vom Bahnsteig eins des Hauptbahnhofs ab. Die Fahrt wird etwas mehr als eine Stunde dauern“, so Ukrsalisnyzja.

Die Fahrt ist für den 24., 25. und 31. Dezember sowie den 1., 7. und 8. Januar geplant. Wenn ein Alarm ausgerufen wird, wird der Flug von 12:34 Uhr auf 14:00 Uhr verschoben. Sollte die Gefahr länger andauern, werden die Passagiere gebeten, auf ihre Tickets zu verzichten und an einem anderen Tag zu reisen.

„Die Sicherheit steht an erster Stelle, aber der Urlaub ist im Plan!“ – teilte das Unternehmen mit:

Tickets für Erwachsene gibt es ab 138 Hrywnja, Kindertickets ab 104 Hrywnja.

Ukrsalisnyzja fügte hinzu, dass alle Reisenden am Hauptbahnhof von Nikolaushelfern begrüßt werden, und in den Waggons des märchenhaften Zuges werden die Schüler der Kiewer Kindereisenbahn eine interessante Führung durch die Geschichte Kiews geben…