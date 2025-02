100 Millionen Tonnen Exporte: Selenskyj über den Erfolg des Seekorridors

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ukrainische Seekorridor hat in den anderthalb Jahren seines Bestehens 100 Millionen Tonnen Fracht transportiert, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. „In den anderthalb Jahren des Bestehens des Korridors wurden 100 Millionen Tonnen Fracht transportiert. 53 Länder in Asien, Afrika, Europa und Amerika wurden von unseren Exporten erreicht“, sagte Selenskyj. Ihm zufolge funktioniert der Seekorridor trotz des Krieges und der ständigen Angriffe Russlands auf ukrainische Häfen weiter. Der Präsident betonte, dass dieses Ergebnis nicht nur für die Ukraine, sondern auch für andere Länder, die Lebensmittel verbrauchen, greifbar ist. „Die Ukraine, die sich in diesem Krieg verteidigt, sorgt sich auch um die weltweite Lebensmittelsicherheit“, fügte Selenskyj hinzu. Zur Erinnerung: In den 11 Monaten, in denen der ukrainische Seekorridor in Betrieb ist, wurden mehr als 60 Millionen Tonnen Waren über die Häfen des Großraums Odessa exportiert. Russland hat die ukrainische Hafeninfrastruktur während des gesamten Krieges mehr als 50 Mal angegriffen und dabei mehr als 280 Anlagen zerstört oder beschädigt.