In 15 Regionen ist die Stromversorgung nach wie vor eingeschränkt, und die Zahl der Stromausfälle könnte zunehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew und 14 Regionen der Ukraine ist die Stromversorgung nach den russischen Angriffen vom Mittwoch seit Samstagabend eingeschränkt, und die Zahl der Ausfälle könnte sich erhöhen.

Quelle: Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am 26. November

Live-Ansprache: „An diesem Tag haben unsere Stromtechniker die Wiederherstellung des Systems fortgesetzt. Und wir haben bereits mehr Möglichkeiten, Strom zu erzeugen und zu liefern. Aber leider reicht das immer noch nicht aus, um die Versorgung vollständig zu stabilisieren.

Seit heute Morgen sind halb so viele Teilnehmer wie gestern Abend von der Stromversorgung abgeschnitten. In 14 Regionen und in Kiew gibt es jedoch immer noch Beschränkungen für mehr als 100 Tausend Teilnehmer in jeder Region.

Wenn der Verbrauch am Abend steigt, kann die Zahl der Abschaltungen zunehmen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es heute ist, Energie zu sparen und sie vernünftig zu verbrauchen.“

VIDEO DES TAGES.