Ein 22-jähriger Freiwilliger aus Polen wurde in der Region Luhansk getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Tomasz Marcin Sienkala, ein 22-jähriger Freiwilliger aus Polen, der als Mitglied der Internationalen Legion der Territorialen Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine kämpfte, wurde im Krieg in der Ukraine in der Region Luhansk getötet. Er wurde am Samstag, den 20. Juli, auf dem Baikove-Friedhof in Kiew beigesetzt.

Dies berichtet rmf24.

An der feierlichen Zeremonie zur Verabschiedung des 22-jährigen Polen nahmen ein Militärseelsorger, Soldatenkollegen und der derzeitige polnische Konsul in Kiew, Pawel Ovad, teil.

Tomasz Marcin Sienkala wurde am 1. September 2001 geboren. Im Herbst 2023 trat er in die Internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine ein. Er starb auf dem Schlachtfeld am 13. Juli im Dorf Dibrova, Bezirk Sievierodonetsk, Region Luhansk.

Der Soldat wird in seinem Heimatort in der Region Lublin beigesetzt.