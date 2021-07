24. Juli: was ist der heutige Feiertag Geschichte, Omen und Angel's Day

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der 24. Juli ist der 205. Tag des laufenden Jahres 2021, und es bleiben nur noch 160 Tage. An diesem Tag, damals in der sowjetischen Ukraine – unerhört! – wurde die erste gelb-blaue Flagge gehisst. Außerdem haben Sie heute allen Grund, sich persönlich um sich selbst zu kümmern. Und heute gedenkt die orthodoxe Kirche der Kiewer Prinzessin Olga. Wir erzählen Ihnen von den wichtigsten Ereignissen der Geschichte, die an diesem Tag stattfanden und wo der heutige Tag ein Berufs- und Feiertag ist.

Lesen Sie hier, was der heutige Feiertag nach dem Kalender der orthodoxen Kirche ist, welche Rituale und Omen direkt auf den 24. Juli fallen und wie sich die Sterne für diesen Tag entschieden haben.

Inhalt:

* Feiertage 24. Juli

* Namenstag 24. Juli – Tag des Engels

* Ein Tag in der Orthodoxie. Omen und Rituale am 24. Juli

* An diesem Tag wurden geboren

* Die Ereignisse des 24. Juli in der Geschichte

UKRAINE - FLAGGE

Am 24. Juli 1990 ereignete sich ein bedeutendes Ereignis für das ukrainische Volk: Zum ersten Mal wurde vor dem Kiewer Stadtrat der Volksdeputierten auf Chreschatyk eine blau-gelbe Nationalflagge gehisst, neben der Nationalflagge der UdSSR (falls Sie es vergessen haben – rotes Tuch mit blauem Streifen).

Am 4. September 1991 wurde neben der rot-blauen Flagge eine gelb-blaue Flagge über dem Gebäude der Werchowna Rada in Kiew gehisst, und erst am 28. Januar 1992 hat die Werchowna Rada der Ukraine die gelb-blaue Flagge offiziell als Staatsflagge der Ukraine anerkannt.

Im Jahr 1996 wurde die Verfassung unseres Staates der Ukraine angenommen, deren Artikel 20 besagt, dass die Nationalflagge der Ukraine ein Banner mit zwei gleich großen horizontalen und gelben Streifen ist.

Internationaler Tag der Selbstfürsorge

https://vesti.ua/lite/health/uchenye-vyyasnili-kak-tsvet-glaz-vliyaet-na-zdorove-cheloveka

Was andere Länder am 24. Juli feiern:

* Kindertag in Vanuatu

* Tag der Polizei in Polen