Am 29. August wird Ukrenerho den Strom in der gesamten Ukraine gemäß dem Zeitplan abschalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Zeitpläne für die Einschränkungen sind auf den Websites der regionalen Stromversorgungsunternehmen und auf deren Seiten in den sozialen Medien verfügbar. Die Stromversorgung für kritische Infrastruktureinrichtungen ist nicht eingeschränkt

Am Donnerstag, den 29. August, werden in allen Regionen der Ukraine den ganzen Tag über Stromabschaltungen stattfinden.

Dies meldet Ukrenerho.

„Die Zeitpläne für die Einschränkungen finden Sie auf den Websites der regionalen Stromversorgungsunternehmen und auf deren Seiten in den sozialen Medien. Die Stromversorgung für kritische Infrastruktureinrichtungen ist nicht eingeschränkt“, fügte das Unternehmen hinzu.

Zuvor hatte Yasno erklärt, was Blackout-Warteschlangen sind und wie sie funktionieren.

Massiver russischer Beschuss der Ukraine am 26. August

Am Morgen des 26. August griff Russland die Ukraine mit 109 Drohnen und 127 Raketen an, darunter „Kaliber“ von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer und Raketen von Tu-95MS-Bombern. Später ließ Russland auch drei MiG-31K Flugzeuge aufsteigen, die die Dagger trugen. Mindestens 7 Menschen wurden getötet und 47 verletzt, sagten die Rettungskräfte am Abend. In mehreren Regionen wurde die Wasserversorgung unterbrochen, und Ukrenerho erklärte, dass es aufgrund des Beschusses Notstromabschaltungen durchführt.