30 russische Hubschrauber auf dem Flugplatz Cherson zerstört - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montagabend, den 7. März, wurden mehr als 30 russische Hubschrauber durch Angriffe auf den Flugplatz Tschornobajiwka bei Cherson zerstört, wie der Pressedienst des Marinekommandos der Streitkräfte der Ukraine mitteilte.

„In der Nacht haben ukrainische Soldaten den Flugplatz Tschornobaiwka bei Cherson angegriffen. Die Besatzer beschlossen, ihre Luftflotte teilweise dort einzusetzen. Etwa 30 feindliche Hubschrauber wurden zerstört, ebenso wie Personal und Ausrüstung. In den letzten 24 Stunden wurden 3 feindliche Kolonnen in den Außenbezirken von Mykolajiw zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Es wird angegeben, dass die ukrainischen Verteidiger nach der Zerstörung der feindlichen Kolonnen in der Nikolaevschina Trophäen, eine große Menge an Munition, Radfahrzeuge und 7 Einheiten von D-20 Haubitzen erbeuteten.

Wie der Generalstab am Morgen des 7. März mitteilte, haben die ukrainischen Streitkräfte 290 russische Panzer, 46 Flugzeuge, 68 Hubschrauber und 23 Flugabwehrfahrzeuge sowie über 11.000…