39 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge planen eine Rückkehr aus Deutschland - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als ein Drittel der in Deutschland evakuierten ukrainischen Flüchtlinge plant, in naher oder ferner Zukunft in ihr Heimatland zurückzukehren. Dies geht aus den Ergebnissen der Umfrage „Von Polen nach Deutschland. Neue Trends in der Migration ukrainischer Flüchtlinge“, die von der EWL Migrationsplattform und dem Zentrum für Osteuropastudien an der Universität Warschau im Auftrag des Büros des polnischen Ministerpräsidents durchgeführt wurde.

Laut der Umfrage planen 39 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland, in die Ukraine zurückzukehren. 35% der ukrainischen Flüchtlinge möchten mindestens ein Jahr lang in Deutschland bleiben, und 9% möchten dauerhaft bleiben. 18% der Befragten streben eine Rückkehr in die Ukraine an, ohne das Ende des Krieges abzuwarten. 22% sind unentschlossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Polen das größte Aufnahmezentrum für Flüchtlinge geschlossen hat. Das Zentrum sollte nur vorübergehend sein und seine Schließung wurde damit begründet, dass „die Zahl der Flüchtlinge, die aus der Ukraine in der Region ankommen, vernachlässigbar ist“.