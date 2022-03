Abramovich schrieb sein Vermögen um, bevor die Sanktionen verhängt wurden - WSJ

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch übertrug nur wenige Stunden nach Beginn der russischen Militärinvasion in der Ukraine die Kontrolle über sein Vermögen in den USA, Großbritannien und Israel an einen Geschäftspartner. Dies berichtet das Wall Street Journal.

Nach Angaben der Zeitung, die Firma Norma Investments Ltd. in den British Virgin Islands registriert, seit vielen Jahren von der Oligarch kontrolliert, aber am 24. Februar seine rechtmäßigen Eigentümer war David Davidovich, ein enger Geschäftspartner von Abramovich.

Dem WSJ zufolge besaß der Milliardär über diese Gesellschaft Anteile an Technologie-Start-ups in den USA, Großbritannien und Israel, darunter auch an solchen, die mit erneuerbaren Energiequellen zu tun haben.

Eine Davidovich nahestehende Quelle bestätigte, dass er die Kontrolle über das Unternehmen erlangt hat. Gleichzeitig behauptet er, dass Abramowitsch nicht der frühere Eigentümer der Anlage war.

Nach Angaben des WSJ wird die Offshore-Firma Norma Investments in mehreren öffentlichen Dokumenten mit Abramowitsch in Verbindung gebracht. Bei dem Alkalibatterieunternehmen AFC Energy PLC, das im Jahr 2020 an die Londoner Börse ging, war er beispielsweise als indirekter Investor an dem Unternehmen beteiligt.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Abramowitsch und Dawidowitsch häufig gemeinsam in verschiedene Unternehmen investieren, wobei letzterer als Geschäftsführer von Millhouse LLC fungiert, einem in London eingetragenen Unternehmen, das das Vermögen von Abramowitsch verwaltet.

Experten erklärten, dass der Verkauf von Vermögenswerten an Partner oder die Übertragung des Eigentums an Familienmitglieder eine vorübergehende Möglichkeit sein kann, das Einfrieren von Vermögenswerten zu verhindern und die indirekte Kontrolle über sie zu behalten, ohne technisch gesehen gegen Sanktionen zu verstoßen…