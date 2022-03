Achmetows Unternehmen hat offengelegt, wie viel Steuern es in diesem Jahr gezahlt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die SCM-Unternehmen von Rinat Achmetow haben im vergangenen Jahr 86,5 Mrd. Hrywnja an Steuern und Abgaben gezahlt, das sind 76 % mehr als im Vorjahr (49 Mrd. Hrywnja). Dies wurde am Montag, den 28. März, auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

So erhielt der Staatshaushalt 73,3 Mrd. Hrywnja an Steuern (84 %), und die lokalen Haushalte erhielten 13,1 Mrd. Hrywnja (42 %).

Gleichzeitig investierte das Unternehmen im vergangenen Jahr 44,8 Mrd. Hrywnja (75 %) in Modernisierung und Anlagevermögen.

Auch im Jahr 2021 finanzierte das Unternehmen Sozialprogramme in Höhe von 13,2 Milliarden Hrywnja, von denen fast 8 Milliarden Hrywnja für den Umweltschutz und 3,5 Milliarden Hrywnja für die Sicherheit ausgegeben wurden.

Wie SCM feststellte, stellten die im vergangenen Jahr gezahlten Steuern in Höhe von 86 Mrd. Hrywnja einen Rekord für das Bestehen des Unternehmens dar.

„Zusammen mit den Kapital- und Sozialinvestitionen von SCM hat unser Beitrag zur Entwicklung der Ukraine im vergangenen Jahr 140 Milliarden Hrywnja überschritten“, so das Unternehmen.

„In einer Zeit, in der Russland einen zerstörerischen und vernichtenden Krieg in der Ukraine führt, besteht die Hauptaufgabe der SCM-Unternehmen in der Ukraine darin, zu arbeiten. Alles zu tun, was möglich ist, und noch mehr, damit die Unternehmen Produkte herstellen, den Menschen Arbeit und Gehälter geben und Steuern in den Haushalt fließen“, fügte der SCM hinzu.

Das SCM-Portfolio umfasst Metinvest, DTEK, FUIB, Ukrtelecom, Media Group Ukraine, UMG Investments, Lemtrans, ESTA, HarvEast, ASKA, ASKA-Life und andere. Insgesamt gibt es mehr als 500 Unternehmen und Betriebe, die rund 200 Tausend Menschen beschäftigen.