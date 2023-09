Allianz der Verteidigungsindustrien - Selenskyj ist gegründet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gründung der Nordatlantischen Allianz der Verteidigungsindustrien angekündigt. Er sagte dies auf dem ersten Internationalen Forum der Verteidigungsindustrie in Kiew.

Nach Angaben des Staatschefs ist die Erklärung offen für den Beitritt, 13 Unternehmen haben sie bereits unterzeichnet.

„Auf diesem Forum geben wir die Gründung der Allianz der Verteidigungsindustrien bekannt. Eine Allianz, die das Völkerrecht schätzt und weiß, wie man sich für die wirkliche Verteidigung des Völkerrechts und den Schutz der Sicherheit einsetzt – und ich spreche nicht nur von der Ukraine, sondern von der Sicherheit jeder Nation auf der Welt vor jeder Aggression“, sagte Selenskyj.

Der Präsident teilte mit, dass eine Basiserklärung als Grundlage der Allianz entwickelt wurde, der sich Hersteller von militärischer Ausrüstung und Waffen aus der ganzen Welt anschließen können.

„Durch die Art und Weise, wie wir den Krieg überlebt haben, durch die Art und Weise, wie die Ukraine gewinnen wird, geben wir allen anderen in der Welt, die den Frieden schätzen, eine erfolgreiche Strategie der nationalen und kollektiven Verteidigung, eine langfristige Strategie. Und jetzt wird ein Jahrzehnt lang bestimmt, was die mächtigsten verteidigungsindustriellen Komplexe sein werden, was ihre Prioritäten sein werden und was der Standard der Verteidigung in der Welt sein wird. Dies wird in der Ukraine entschieden“, betonte Selenskyj.