Amerikanische Unternehmen in der Ukraine werden keine Sicherheit garantieren - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident stellte fest, dass die bloße Anwesenheit amerikanischer Unternehmen in der Ukraine keine Sicherheit garantiert, sagte er auf einer Pressekonferenz: „Es gibt eine Logik in den Vereinigten Staaten. Wenn wir diese Einrichtungen betreten, in denen es Mineralien gibt, ist das eine Sicherheitsgarantie, und die Russen werden nicht dorthin gehen, denn es ist unser Geschäft, unsere Unternehmen. Alles wäre in Ordnung, wenn amerikanische Unternehmen vor der Invasion nicht in den besetzten Gebieten tätig gewesen wären. Das ist keine 100%ige Garantie dafür, dass die Russen nicht an die Orte kommen, an die sie bereits gekommen sind“, sagte Selenskyj. Er fügte hinzu, dass Vorschläge für das amerikanische Kontingent auf dem Verhandlungstisch liegen sollten. „Meine Logik ist wie folgt. Wenn Sie glauben, dass ein Wirtschaftsabkommen Teil der Sicherheitsgarantien ist, warum stationieren Sie dann nicht ein Militärkontingent dort, wo Ihre Geschäfte stattfinden“, fügte Selenskyj hinzu. Der Präsident merkte an, dass er den Amerikanern dieses Konzept vorgeschlagen, aber noch keine Antwort erhalten habe. Zur Erinnerung: Das Abkommen zwischen den USA und der Ukraine sieht die Einrichtung eines Handelsfonds vor, der zu 100% von den USA kontrolliert wird und in den die Ukraine Mittel einzahlen wird. EP hat die Details erfahren