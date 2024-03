Angriff auf Chmelnyzkyj: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es gibt Tote und Verwundete unter den Zivilisten in Chmelnyzkyj als Folge eines nächtlichen russischen Angriffs. Darüber am Morgen am Freitag, 22. März, sagte der Bürgermeister von Chmelnyzkyj Alexander Simchyshyn.

„Es ist ein schrecklicher Morgen. Es gibt Schäden an Infrastruktureinrichtungen. Schäden an Wohnhäusern. Es gibt Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Details später“, schrieb Simchyshyn im TG-Kanal unmittelbar nach Aufhebung des Luftalarms.